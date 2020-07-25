Горит так, что видно из центра: на ВИЗе полыхает трехэтажный коттедж
Сейчас спасателям удалось локализовать огонь
Огонь видно даже из центраФото: Олег ГАЛИМОВ
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На улице Краснокамской, расположенной на ВИЗе, загорелся частный дом. Огнем оказалось охвачено трехэтажное здание. Несмотря на то, что улица расположена довольно далеко от центра, дым от пожара можно увидеть даже с Малышева.
- В трехэтажной коттедже произошло возгорание кровли. Огонь локализован и угрозы распространения нет. На месте работает девять единиц техники и 25 человек, - рассказали «КП» в ГУ МЧС по Свердловской области.
Информации о пострадавших спасателям не поступало. Фото: читатель "КП"
Информации о пострадавших спасателям не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU