Горит так, что видно из центра: на ВИЗе полыхает трехэтажный коттедж

25 Июль 2020 2020-07-25T16:21:06+03:00

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На улице Краснокамской, расположенной на ВИЗе, загорелся частный дом. Огнем оказалось охвачено трехэтажное здание. Несмотря на то, что улица расположена довольно далеко от центра, дым от пожара можно увидеть даже с Малышева.

- В трехэтажной коттедже произошло возгорание кровли. Огонь локализован и угрозы распространения нет. На месте работает девять единиц техники и 25 человек, - рассказали «КП» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Информации о пострадавших спасателям не поступало. Фото: читатель "КП"

Информации о пострадавших спасателям не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU