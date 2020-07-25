2020-07-25T16:07:20+03:00
Общество

Российский футбольный союз и Минспорта России помогут развивать футбол в Свердловской области

Соответствующее соглашение заключили перед началом финала Кубка России, который пройдет в Екатеринбурге
Евгений СТОЯНОВ
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Ожидается, что это позволит увеличить количество уральцев, систематически занимающихся футболомОжидается, что это позволит увеличить количество уральцев, систематически занимающихся футболомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Российский футбольный союз будет содействовать развитию футбола в Свердловской области. Соответствующее соглашение заключили Минспорта России, РФЛ и правительство области. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

- Подписи под документом поставили глава Минспорта РФ Олег Матыцин (заочно), президент Российского футбольного союза Александр Дюков, губернатор Евгений Куйвашев и председатель Федерации футбола Свердловской области Григорий Иванов, - уточнили в департаменте информполитики региона.

Подписи под документом поставили 25 июля на стадионе «Екатеринбург Арена». Это произошло перед стартом финала Кубка России 2019-2020. Напомним, в 19:00 в Екатеринбурге начнется матч между питерским «Зенитом» и подмосковными «Химками».

Подписанное соглашение позволит с реализовать федеральный проект «Спорт - норма жизни», а также национальный проект «Демография» и стратегии развития футбола в России до 2030 года.

Ожидается, что это позволит увеличить количество уральцев, систематически занимающихся футболом. Губернатор Евгений Куйвашев считает, что к 2024 году по сравнению с 2019 годом число свердловчан, занимающихся футболом, вырастет на 30%.

- Мы рассчитываем совместными усилиями поддерживать спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, построить новые спортивные объекты и так далее, - заявил глава региона Евгений Куйвашев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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