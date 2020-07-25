2020-07-25T13:15:08+03:00
Общество

Уралец сконструировал байк-коляску и отправился на ней в Крым

Сергей оказался прикован к инвалидному креслу, но это не помешало ему продолжить жить активно
Евгений СТОЯНОВ
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Путешествие будет длиться полтора месяца. Фото: личный архив Сергея МоскаленкоПутешествие будет длиться полтора месяца. Фото: личный архив Сергея Москаленко
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Житель Нижнего Тагила Сергей Москаленко отправился в длинное путешествие на мотоцикле, соединенном с инвалидной коляской. Шесть лет назад из-за заболевания Сергей оказался прикован к инвалидному креслу. Но это не помешало тагильчанину жить активной жизнью. С детства у Сергея была мечта увидеть море, поэтому этим летом он отправился из Нижнего Тагила в Крым на своем модефицированном байке. - До этого он работал электриком, так что применил свои знания, чтобы сконструировать баи к-коляску, установив на инвалидное кресло электропривод, - рассказывают о Сергее на официальном сайте правительства Свердловской области.

На модефицированном мотоцикле Сергей Москаленко может разгоняться до 40 километров в час.

Сергей останавливается в понравившихся городах. Здесь он в Самаре. Фото: страница Сергея Москваленко во "Вконтакте"

Сергей останавливается в понравившихся городах. Здесь он в Самаре. Фото: страница Сергея Москваленко во "Вконтакте"

Путешествие продлится около полутора месяцев. Хотя точных дат Сергей не придерживается и останавливается в понравившихся ему городах.

С собой, помимо остальных вещей, Сергей взял палатку, надувнои матрас и газовую горелку. Поэтому иногда тагильчанин останавливается на ночлег на улице, а иногда Сергея на ночлег пускают местные жители. О своих приключениях уралец рассказывает у себя на странице в социальной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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