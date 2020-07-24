На трассе Екатеринбург – Тюмень Toyota сбила подростка на пешеходном переходе

24 Июль 2020 2020-07-24T20:33:23+03:00

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На 39 километре трассе Екатеринбург – Тюмень Toyota сбила подростка на пешеходном переходе. Авария произошла сегодня около пяти часов вечера. Как рассказали в ГИБДД Свердловской обалсти за рулем автомобиля находился 54-летний мужчина со стажем вождения 15 лет.

- Водитель автомобиля Toyota Corollaпри движении по автодороге со стороны города Тюмень, не предоставил преимущество в движении несовершеннолетнему пешеходу, переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Сотрудникам ГИБДД водитель рассказал, что при приближении к пешеходному переходу он увидел девочку, но решил, что она стоит и поехал дальше. Но оказалось, что школьница уже начала переходить дорогу. Поняв это водитель применил меры экстренного торможения, но наезда избежать не удалось.

У 14-летней девочки медики диагностировали закрытый перелом левой голени и стопы и госпитализировали ее в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает водителям, что при подъезде к пешеходным переходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными, снижать скоростной режим, вплоть до полной остановки и пропускать пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU