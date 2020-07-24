2020-07-24T15:54:17+03:00
Общество

Получат ли дети-сироты в Свердловской области квартиры в этом году: отвечает губернатор

Глава региона объяснил, что происходит с жильем для выпускников детских домов в эпоху коронавируса
Данил СВЕЧКОВ
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Глава региона отметил, что сейчас в Свердловской области строится несколько домов, в которых будут выделены квартиры для детей-сирот.Глава региона отметил, что сейчас в Свердловской области строится несколько домов, в которых будут выделены квартиры для детей-сирот.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Свердловской области поинтересовались у главы региона Евгения Куйвашева, получат ли в этом году свои квартиры дети-сироты. Этот вопрос был опубликован на странице в Инстаграм губернатора. Там же глава региона опубликовал и ответ.

- С начала года в области жилье уже получили 422 ребенка-сироты, - написал Евгений Куйвашев. - До конца года наш фонд жилищного строительства планирует предоставить жилье не менее чем 320 сиротам. На эти цели из федерального бюджета направлено 256 миллионов рублей и около 1 миллиарда рублей – из областной казны.

Губернатор также добавил, что сейчас идет строительство домов, в которых будут выделены квартиры для детей-сирот. Такие дома появятся в Екатеринбурге, Новоасбесте, Шале, Буланаше, Каменске-Уральском, Серове, Березовском и Нижнем Тагиле.

- Строительный комплекс Свердловской области продолжает работу в штатном режиме, и ограничительные меры по противодействию распространению коронавируса не повлияли на передачу квартир социально незащищенным категориям уральцев, - добавил Евгений Куйвашев. - Работа продолжается с соблюдением всех санитарных мер безопасности. Если раньше оформление документов и вручение ключей происходило массово, то сегодня документы оформляют, предварительно приглашая по 1-2 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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