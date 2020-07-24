Центру Уралмаша подарят свето-музыкальный фонтан за 30 миллионов рублей

24 Июль 2020 2020-07-24T14:43:30+03:00

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На Уралмаше полным ходом идет реконструкция сквера имени Серго Орджоникидзе, в центре которого появится большой свето-музыкальный фонтан. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко заявил, что сооружение обойдется бюджету в 30 миллионов рублей.

- Когда мы говорим 15 миллионов, можно потихоньку в эту тему зайти и сделать. Когда мы говорим 30 миллионов – это по факту на три года средств района по другим паркам лишит. Потому что у них объем ограниченный. В принципе, посмотрите то, что на сегодня есть. В 30 на такой объем не очень верится, - говорит градоначальник.

Во время обхода главе города задавали вопросы жители районаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Нет, объем будет больше, целая площадь здесь будет сформирована, - отвечает глава района. – Вопрос в чем: это был центральный фонтан всего района. Это память людей. Очень хотелось бы восстановить его, чтобы он и был центральным, ан е местечковым маленьким фонтанчиком, а именно центральным.

Кроме фонтана в сквере у каждого из трех входов появятся железные стенды с историей парка. Здесь же установят новые светильники, урны и скамьи. Высокинский посоветовал установить в сквере старое историческое оборудование с заводов района, чтобы территория для отдыха была в «уралмашевском стиле».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/792416" frameborder="0"></iframe> Реконструкция сквера на ул.Орджоникидзе.Алексей БУЛАТОВ

Реконструкцию сквера завершат к сентябрю, а до начала октября территорию озеленят.

ИСТОЧНИК KP.RU