2020-07-24T14:43:30+03:00
Недвижимость

Центру Уралмаша подарят свето-музыкальный фонтан за 30 миллионов рублей

Точкой притяжения жителей района станет сквер Орджоникидзе
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Александр Высокинский осмотрел УралмашАлександр Высокинский осмотрел УралмашФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На Уралмаше полным ходом идет реконструкция сквера имени Серго Орджоникидзе, в центре которого появится большой свето-музыкальный фонтан. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко заявил, что сооружение обойдется бюджету в 30 миллионов рублей.

- Когда мы говорим 15 миллионов, можно потихоньку в эту тему зайти и сделать. Когда мы говорим 30 миллионов – это по факту на три года средств района по другим паркам лишит. Потому что у них объем ограниченный. В принципе, посмотрите то, что на сегодня есть. В 30 на такой объем не очень верится, - говорит градоначальник.

Во время обхода главе города задавали вопросы жители района Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время обхода главе города задавали вопросы жители районаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Нет, объем будет больше, целая площадь здесь будет сформирована, - отвечает глава района. – Вопрос в чем: это был центральный фонтан всего района. Это память людей. Очень хотелось бы восстановить его, чтобы он и был центральным, ан е местечковым маленьким фонтанчиком, а именно центральным.

Кроме фонтана в сквере у каждого из трех входов появятся железные стенды с историей парка. Здесь же установят новые светильники, урны и скамьи. Высокинский посоветовал установить в сквере старое историческое оборудование с заводов района, чтобы территория для отдыха была в «уралмашевском стиле».

Реконструкция сквера на ул.Орджоникидзе.Алексей БУЛАТОВ

Реконструкцию сквера завершат к сентябрю, а до начала октября территорию озеленят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кольцово будут тестировать пассажиров на коронавирус перед вылетом
«Просит не "закармливать"»: депутат гордумы рассказал, как сидит арестованный политолог Федор Крашенинников
Бесплатные препараты от коронавируса в Свердловской области начнут выдавать с августа
Получат ли дети-сироты в Свердловской области квартиры в этом году: отвечает губернатор
На Ледовую арену УГМК в Екатеринбурге потратят 1 миллиард из бюджета
Центру Уралмаша подарят свето-музыкальный фонтан за 30 миллионов рублей
Когда из Екатеринбурга можно будет улететь за границу: отвечает вице-губернатор
В Свердловской области начнут выдавать бесплатные препараты от коронавируса
ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Teramont со скидкой до 9%
Мэр Екатеринбурга запретил разрушать исторический облик площади Уралмаша
Общается с помощью языка жестов: на Урале пропала глухонемая девочка
На Урале медики, сражающиеся с COVID-19, не получили допвыплаты
Рядом с COVID-госпиталем: «Екатеринбург Экспо» запускает автокинотеатр
В Екатеринбурге выросло число ДТП с участием байкеров
Искали 24 года: силовики поймали маньяка, который убивал и насиловал девочек-подростков в Екатеринбурге