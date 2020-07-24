Когда из Екатеринбурга можно будет улететь за границу: отвечает вице-губернатор
Екатеринбург войдет в пятерку городов страны, из которых можно будет улететь за границу. б этом в ходе брифинга заявил вице-губернатор региона Павел Креков. Сегодня же стало известно, что с 1 августа 2020 года международное сообщение возобновится из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
- Екатеринбург будет в числе пяти городов с открытым международным сообщением. На следующей неделе я проведу совещание с руководством аэропорта Кольцово, обсудим подготовку, - сказал Павел Креков.
ОФИЦИАЛЬНО
Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 18 981. Состояние 157 госпитализированных оценивается как тяжелое, в том числе 70 – на аппаратах ИВЛ. Общее число выписанных достигло 13816.
За сутки было зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 220.
ИСТОЧНИК KP.RU
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