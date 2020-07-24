Когда из Екатеринбурга можно будет улететь за границу: отвечает вице-губернатор

24 Июль 2020 2020-07-24T14:50:11+03:00

Уже на следующей неделе пройдет совещание с руководством аэропорта Кольцово

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Екатеринбург войдет в пятерку городов страны, из которых можно будет улететь за границу. б этом в ходе брифинга заявил вице-губернатор региона Павел Креков. Сегодня же стало известно, что с 1 августа 2020 года международное сообщение возобновится из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

- Екатеринбург будет в числе пяти городов с открытым международным сообщением. На следующей неделе я проведу совещание с руководством аэропорта Кольцово, обсудим подготовку, - сказал Павел Креков.

ОФИЦИАЛЬНО

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 18 981. Состояние 157 госпитализированных оценивается как тяжелое, в том числе 70 – на аппаратах ИВЛ. Общее число выписанных достигло 13816.

За сутки было зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 220.

ИСТОЧНИК KP.RU