24 Июль 2020 2020-07-24T14:52:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Свердловской области начнут выдавать бесплатные препараты от коронавируса. Об этом в ходе брифинга заявил вице-губернатор региона Павел Креков. Чиновник отметил, что в первую очередь лекарства получат свердловчане, которые контактировали с заболевшими.

- Во-первых – мы в стабильном положении с точки зрения заболеваемости, но не на низких цифрах. Наш индекс заболеваемости чуть меньше единицы. С учетом 14 тысяч анализов в сутки это удовлетворительный показатель. Нам нужен серьезный прорыв, чтобы выйти с плато к снижению. Губернатор дал поручение серьезно заняться химиотерапевтическим воздействием, - заявил Павел Креков. - Будут выдавать без рецепта препараты, которые снижают риски заражения коронавирусом. Мы бы хотели, чтобы те, кто окружает заболевших (соседи, семья, коллеги) имели возможность принимать специальные лекарства. Часть препаратов уже оплачена.

ОФИЦИАЛЬНО

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 18981. Состояние 157 госпитализированных оценивается как тяжелое, в том числе 70 – на аппаратах ИВЛ. Общее число выписанных достигло 13816.

За сутки было зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 220.

ИСТОЧНИК KP.RU