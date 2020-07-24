Общается с помощью языка жестов: на Урале пропала глухонемая девочка

24 Июль 2020 2020-07-24T13:57:43+03:00

Кристина Шенькова ушла из дома еще вчера, 23 июля, и до сих пор не объявилась

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В Нижнем Тагиле, что в Свердловской области, пропала 16-летняя Шенькова Кристина Альбертовна. Девушка ушла из дома еще вчера, 23 июля. На связь до сих пор не выходила. Как рассказали «Комсомолке» в ПСО «Лиза Алерт», который ведет поиски, подросток могла уйти сама. Ей нужна медицинская помощь.

- Скорее всего, это добровольный уход. Мама очень переживает за нее и ищет. Девочка глухонемая и общается с помощью языка жестов, - рассказали нам волонтеры. – Мы нашли ее в Сети, но она не отвечает. И непонятно, она вообще там или не она.

Приметы: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые кудрявые волосы и карие глаза.

В день пропажи была одета в белую ветровку с синими вставками в районе карманов, черные штаны и черные кроссовки с розовыми шнурками.

Если вы вдруг видели где-то Кристину или знаете, где она может находиться, обязательно сообщите об этом волонтерам по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU