СвЖД напоминает водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения на железнодорожных переездах

24 Июль 2020 2020-07-24T09:41:19+03:00

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За 6 месяцев 2020 года на железнодорожных переездах Свердловской магистрали произошло 5 дорожно-транспортных происшествий (за аналогичный период 2019 года – 4 ДТП), в результате пострадали 3 человека (в 2019 году пострадавших нет). Причинами ДТП стали грубые нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных средств.

Низкий уровень дисциплины и количество нарушений, которые допускают водители автотранспорта при пересечении железнодорожных путей, вызывают большую тревогу. С начала года дежурные по переездам СвЖД зафиксировали 770 нарушений, каждое из которых могло привести к трагедии.

В целом на переездах ОАО «РЖД» за январь – июнь 2020 года по вине водителей допущено 102 столкновения с железнодорожным подвижным составом. Это на 19% меньше, чем в прошлом году за те же месяцы. Пострадали 55 человек, из них 18 погибли.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий компания проводит мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами.

СвЖД призывает водителей автотранспорта быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Необходимо помнить, что, согласно ПДД, железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта.

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Водители автотранспортных средств, выезжающие на пути при запрещающих показаниях автоматической сигнализации, рано или поздно становятся виновниками транспортных происшествий. Так, уже в начале второго полугодия, 3 июля, на железнодорожном переезде в границах станции Бахаревка (Пермский регион СвЖД), водитель легкового автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора, не убедился в отсутствии приближающегося поезда и выехал на железнодорожные пути. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв.