В Екатеринбурге закрыли смертельно опасную крановую эстакаду

24 Июль 2020 2020-07-24T08:06:36+03:00

Конструкция без ремонтов работала уже больше 35 лет

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Приставы Екатеринбурга временно приостановили работу двухпролетной крановой железобетонной эстакады, на которой работают мостовые краны. Чуть ранее Октябрьский районный суд обязал стройкомпанию привести установку в хорошее состояние. А именно: провести экспертизу промышленной безопасности из-за того, что срок службы эстакады – 20 лет, но она работает без ремонтов уже больше 35 лет.

- Должник не торопился исполнять решение суда, принимать меры по исполнению публично-правовой обязанности не спешил, поэтому приставы выехали на место, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Специалисты опечатали эстакаду на 50 суток и предупредили руководителя стройкомпании об уголовной ответственности, если он вдруг снова начнет нелегально работать.

ИСТОЧНИК KP.RU