Шаньги, грибочки и пельмени: Урал вошел в топ регионов России с самой вкусной едой
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru решил составить список регионов, в которых самая вкусная еда. Спрашивать аналитики решили не у местных жителей, а у туристов, приезжающих в гости. Большинство (25,64%) высказались, что самую вкусную еду они ели в Крыму – это и жареная барабулька, и караимские кибины, и жульен из мидий и рапанов.
- На втором месте оказался Краснодарский край с его кубанским борщом, шашлыком и адыгейским сыром. На третьем месте – Северный Кавказ. Туристы отправляются туда не только насладиться красотой гор, но и чтобы поесть местные шашлыки, шурпу, хычины и попить айран, - рассказали в пресс-службе сервиса.
Фото: Tvil.ru
Кроме того, в топ регионов вошла и Свердловская область с ее шаньгами, ягодами, грибочками и, конечно, пельменями. Также туристы оценили кухни Башкирии, Татарстана, Дальнего Востока, Калининградской области и Карелии.
ИСТОЧНИК KP.RU