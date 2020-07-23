В Первоуральске автокран наехал на бабушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу

23 Июль 2020 2020-07-23T17:15:36+03:00

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В Первоуральске автокран наехал на 84-летнюю бабушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло накануне. 33-летний водитель со стажем вождения 15 лет, рассказал инспекторам, что не заметил начавшую переходить дорогу женщину. По улице Вайнера, на которой произошел инцидент, он двигался со скоростью 10-20 км/час.

- Водитель, управляя автомашиной КС 45717-1 на базе автомашины УРАЛ 4320, допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Женщина с серьезными травмами была госпитализирована в ОКБ № 1 Екатеринбурга. Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель ранее привлекался 6 раз к административной ответственности за нарушение ПДД. В момент совершения ДТП водитель был трезвый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="288" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/792256" frameborder="0"></iframe> На бабушку в Заречном наехал автокран.Видео: ГИБДД Свердловской области

Сотрудники ГИБДД просят пешеходов и водителей быть внимательнее на дороге. За 6 месяцев 2020 года в Свердловской области на пешеходных переходах зарегистрировано 110 ДТП, в результате которых три человека погибли и еще 109 получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU