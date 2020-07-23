2020-07-23T15:54:51+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными

Минимальная ставка по кредиту наличными при одновременном оформлении полиса страхования жизни и здоровья составляет 7,9% годовых
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Фото: предоставлено Банком УралсибФото: предоставлено Банком Уралсиб
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Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредиту наличными. Размер ставки зависит от кредитной программы, категории клиента, уровня его финансовой надежности и от наличия оформленного одновременно с кредитным договором полиса страхования жизни и здоровья клиента.

Минимальная ставка по кредиту наличными при одновременном оформлении полиса страхования жизни и здоровья составляет 7,9% годовых в рублях. Такая же минимальная ставка действует по кредиту с целью «рефинансирование».

Максимальная сумма по кредиту наличными составляет 3 млн рублей. Для кредита на сумму до 300 000 рублей необходимы только два документа: паспорт и второй документ на выбор. Для получения кредита на сумму свыше 300 000 рублей требуется предоставить паспорт и документ, подтверждающий доход.

Кредит на рефинансирование кредитов сторонних банков предусматривает объединение действующих кредитов, изменение размера совокупного ежемесячного платежа и предоставление дополнительных средств для потребительских нужд. Максимальная сумма кредита на рефинансирование составляет 2 млн рублей. Рассмотрение заявки происходит по двум документам, аналогично как при подаче заявки на кредит наличными.

Подробную информацию и полные условия по кредитам наличными можно получить на сайте Банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Кредит на потребительские нужды и на погашение действующих потребительских кредитов в сторонних банках. Требования: гражданство РФ, постоянная регистрация на территории РФ, стаж на последнем месте работы – от 3 месяцев, возраст заемщика – от 23 до 70 лет (максимальный возраст на момент окончания кредитного договора). При оформлении потребительского кредита минимальная ставка составляет от 7,9 % годовых в рублях в случае страхования заемщиком жизни и здоровья одновременно с подписанием кредитного договора, минимальная ставка – от 16,9 % годовых в рублях в случае отсутствия страхования жизни и здоровья (расторжения договора страхования жизни и здоровья). При оформлении потребительского кредита максимальная ставка составляет 9,9% годовых в рублях в случае страхования заемщиком жизни и здоровья одновременно с подписанием кредитного договора, 18,6% годовых в рублях в случае отсутствия страхования жизни и здоровья (расторжения договора страхования жизни и здоровья). В случае непредоставления документов, подтверждающих целевое использование кредита на рефинансирование кредитов в сторонних банках, ставка по кредиту на рефинансирование может быть повышена на 5 процентных пункта. Размер процентной ставки, сумма кредита (от 100 000 до 2 000 000 рублей для потребительского кредита с целью рефинансирования, от 100 000 до 3 000 000 рублей для потребительского кредита) и срок кредитования (от 13 до 84 месяцев) устанавливаются для каждого клиента индивидуально, в зависимости от уровня риска клиента, категории клиента и цели кредитования (рефинансирование или стандартный кредит наличными). Страхование жизни и риска потери трудоспособности является добровольным. Комиссии при получении кредита наличными отсутствуют. Условия действительны на 20.07.2020. Подробная информация по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте www.uralsib.ru. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015.

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