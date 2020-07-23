2020-07-23T14:50:32+03:00
Общество

«Пожалуйста, сэр!»: Екатеринбург вошел в десятку самых вежливых городов России

Он занял почетное восьмое место, обогнав Москву
Мария Трапезникова
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А вы вежливый человек?А вы вежливый человек?Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Аналитики исследовательского агентства Zoom Market решили составить рейтинг самый вежливых городов России. Опрос проводился в 20 городах, методом личных интервью. Общая выборка составила 2400 респондентов. И оказалось, что Екатеринбург оказался на восьмом месте, войдя в десятку «самых-самых».

- Респондентам задавали четыре простых вопроса: «Скажите, вы всегда уважительно и тактично общаетесь с людьми?», «Вы всегда даете возможность собеседнику высказать свою точку зрения?», «Вы часто перебиваете собеседника во время разговора?» и «Вы можете назвать себя вежливым человеком?», - рассказали аналитики.

Первые места заняли Нижний Новгород, Новосибирск и Томск. Пятерку лидеров замыкает Казань и Санкт-Петербург. Столица страны, Москва, оказалась лишь на 17-м месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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