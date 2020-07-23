ЕВРАЗ НТМК И ЕВРАЗ КГОК отметили за экологию и программы развития персонала

23 Июль 2020 2020-07-23T14:32:49+03:00

На конкурсе молодых руководителей в Качканаре в 2019 году Фото: ЕВРАЗ

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ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК стали победителями XVII отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинациях «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение» и «Развитие персонала».

ЕВРАЗ НТМК в 2019 году направил на природоохранную деятельность 1,3 млрд рублей. Благодаря техническому перевооружению сегодня на комбинате действует самый эффективный и экологически чистый комплекс по производству чугуна. Остаточная запыленность воздуха на домнах снижена в 2,5 раза. В миксерном отделении конвертерного цеха завершается строительство аспирационной установки, что позволит снизить выбросы на 32 тонны в год.

На металлургическом комбинате реализуют водоохранные мероприятия: увеличивают объем использования воды в замкнутом производственном цикле, проводят зарыбление водоемов. В 2019 году экологи выпустили в Леневское водохранилище и Нижнетагильский пруд 5 тыс. белого амура и 27 тыс. толстолобиков. Ежегодно используют биотехнологии для очистки прудков-осветлителей: высаживаются водные растения эйхорния и пистия, которые являются природными биологическими фильтрами; выпускают микроводоросль хлорелла, которая насыщает воду кислородом, удаляет органические и неорганические вещества и обогащает воду питательными веществами.

Высадка эйхорнии в прудки-осветлители Фото: ЕВРАЗ

На ЕВРАЗ КГОК выстроена многоуровневая система работы с персоналом, направленная на повышение инженерных и личностных компетенций сотрудников. В 2019 году программы переподготовки и повышения квалификации прошли 5,5 тысячи работников. Предприятие компенсирует затраты на получение высшего образования по востребованным профессиям. Сотрудники ЕВРАЗ КГОК активно участвуют в обучающих программах компании: Новые лидеры ЕВРАЗа, ТОП-300, ТОП-1000, научно-технических конференциях и конкурсах профессионального мастерства различного уровня. Подобные программы дают руководителям и специалистам знания, нужные на производстве.

Комбинат предоставляет возможность прохождения практики молодым специалистам, в прошлом году ее прошли 242 студента Уральского горного университета и Качканарского горно-промышленного колледжа (КГПК). В 2019 году ЕВРАЗ подписал соглашение о направлении 100 млн рублей на создание на базе КГПК Центра профессиональных компетенций, в котором будут оборудованы мастерские и лаборатории для обучения по методике WorldSkills. .

В конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности участвовали 52 предприятия из 21 региона России. Конкурс проводят Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России и Горно-металлургический профсоюз России.