23 Июль 2020 2020-07-23T14:18:30+03:00

Свердловчанка, укравшая пенсию у своего умершего соседа, попала под суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Качканаре, что в Свердловской области, под суд отправили местную жительницу, которую обвиняют в краже пенсий и выплат по инвалидности своего умершего соседа. У нее была нотариальная доверенность, благодаря этой бумаге она ежемесячно получала за него соцвыплаты.

Вот только сосед скончался 30 октября прошлого года.

- При доставке пенсии на дом 8 ноября прошлого года женщина умолчала о смерти, то есть о факте, влекущем прекращение соцвыплат, и получила за умершего пенсию и ежемесячную денежную выплату по инвалидности, израсходовав деньги в личных целях и причинив Пенсионному фонду РФ материальный ущерб, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе расследования уголовного дела женщина возместила Пенсионному фонду весь причиненный ущерб. Дело направлено в Качканарский судебный район для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU