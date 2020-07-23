На Урале разыскивают двух мужчин в сланцах и зимних ботинках
В Камышлове, что в Свердловской области, полиция разыскивает двух местных жителей. Один из них, Журавков Михаил Александрович, пропал 16 июля, второй, Кириллов Александр Петрович, – 4 июня. Рассказываем подробнее о каждом из них.
Михаил Журавков 16 июля ушел из дома по улице Советская, 27, в неизвестном направлении. С тех пор о нем никто ничего не слышал.
Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, худое овальное лицо, впалые щеки, короткие волосы, карие глаза, размер обуви 41-42.
На момент ухода был одет в джинсовые бриджи темного цвета и сланцы.
Кириллов Александр пропал 4 июня – днем ушел из дома, расположенного в деревне Кокшарова, в неизвестном направлении. С тех пор о нем никто ничего не слышал. Мужчина страдает провалами в памяти – у него деменция коры головного мозга.
Приметы: рост 182 сантиметра, худощавое телосложение, худое лицо, частичное облысение, темные глаза, размер обуви 42.
На момент пропажи был одет в черную кофту-толстовку с капюшоном, теплую рубашку в клетку, майку салатового цвета, синие трусы, черные джинсы, серо-белый ремень, кожаные зимние ботинки черного цвета и черную вязаную шапку.
Если вы вдруг знаете, где могут находиться Журавков Михаил и Кириллов Александр, сообщите об этом в полицию Камышлова по телефонам: 8 (34375) 2-32-21, 2-02-35 или 02, 112, 102.
ИСТОЧНИК KP.RU