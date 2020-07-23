На Урале разыскивают двух мужчин в сланцах и зимних ботинках

23 Июль 2020 2020-07-23T12:47:45+03:00

Один из них, Журавков Михаил Александрович, пропал 16 июля, второй, Кириллов Александр Петрович, – 4 июня

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В Камышлове, что в Свердловской области, полиция разыскивает двух местных жителей. Один из них, Журавков Михаил Александрович, пропал 16 июля, второй, Кириллов Александр Петрович, – 4 июня. Рассказываем подробнее о каждом из них.

Михаил Журавков 16 июля ушел из дома по улице Советская, 27, в неизвестном направлении. С тех пор о нем никто ничего не слышал.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, худое овальное лицо, впалые щеки, короткие волосы, карие глаза, размер обуви 41-42.

На момент ухода был одет в джинсовые бриджи темного цвета и сланцы.

Кириллов Александр пропал 4 июня – днем ушел из дома, расположенного в деревне Кокшарова, в неизвестном направлении. С тех пор о нем никто ничего не слышал. Мужчина страдает провалами в памяти – у него деменция коры головного мозга.

Приметы: рост 182 сантиметра, худощавое телосложение, худое лицо, частичное облысение, темные глаза, размер обуви 42.

На момент пропажи был одет в черную кофту-толстовку с капюшоном, теплую рубашку в клетку, майку салатового цвета, синие трусы, черные джинсы, серо-белый ремень, кожаные зимние ботинки черного цвета и черную вязаную шапку.

Если вы вдруг знаете, где могут находиться Журавков Михаил и Кириллов Александр, сообщите об этом в полицию Камышлова по телефонам: 8 (34375) 2-32-21, 2-02-35 или 02, 112, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU