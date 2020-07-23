На свердловской трассе «Лада» насмерть сбила женщину

23 Июль 2020 2020-07-23T12:27:25+03:00

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Ранним утром 23 июля на 164-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» произошло серьезное ДТП, в котором погиб пешеход. Водитель автомобиля «Лада» сбил женщину, которая перебегала проезжую часть в неположенном для этого месте. От полученных травм она погибла еще до прибытия скорой помощи.

- Погибшая вместе со своей семьей направлялась на автомобиле из Краснотурьиска в Екатеринбург. По пути следования возникла необходимость остановиться. Она пошла на противоположную сторону дороги, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Водитель «Лады» во время аварии не был пьян. Его стаж – 14 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался два раза. Сам мужчина объяснил, что возвращался с работы в поселок Баранча из Нижнего Тагила и ехал со скоростью 90 км/час. Женщину он заметил в последний момент и попытался уйти от столкновения, заняв крайнюю правую полосу, но избежать наезда не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU