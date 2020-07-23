В Екатеринбурге на два месяца перекрывают улицу Авиационную

23 Июль 2020 2020-07-23T11:00:10+03:00

Проехать по ней нельзя будет с 21 августа до 21 октября

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В Екатеринбурге на два месяца перекроют улицу Авиационную – от Айвазовского до Московской. Проехать по ней нельзя будет с 21 августа до 21 октября. Это из-за того, что на участке будут строить временную теплосеть. Работы будет вести ООО «Юг-Центр».

Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – соблюдать ПДД, обращать внимание на новые знаки и заранее планировать свой маршрут, рассчитывая время.

Фото: Яндекс.Карты

ИСТОЧНИК KP.RU