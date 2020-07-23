В Екатеринбурге на два месяца перекрывают улицу Авиационную
Проехать по ней нельзя будет с 21 августа до 21 октября
Фото: Яндекс.Панорамы
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В Екатеринбурге на два месяца перекроют улицу Авиационную – от Айвазовского до Московской. Проехать по ней нельзя будет с 21 августа до 21 октября. Это из-за того, что на участке будут строить временную теплосеть. Работы будет вести ООО «Юг-Центр».
Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – соблюдать ПДД, обращать внимание на новые знаки и заранее планировать свой маршрут, рассчитывая время.
Фото: Яндекс.Карты
ИСТОЧНИК KP.RU