2020-07-23T10:40:59+03:00
Общество

Стало известно, когда откроется музей Ельцин Центра

В учреждении уже готовятся принимать посетителей
Юлия СТАЛИНА
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Вместе с Ельцин Центром для жителей города станут доступными Музей истории Екатеринбурга со всеми его филиалами и Синара Центр.Вместе с Ельцин Центром для жителей города станут доступными Музей истории Екатеринбурга со всеми его филиалами и Синара Центр.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Музей имени первого президента Бориса Ельцина полностью снимает карантин. Накануне Ельцин Центр объявил дату открытия. Первых посетителей ждет 1 августа и сотрудники музей уже начали подготовку к открытию.

-Мы приняли решение об открытии музея первого президента России 1 августа в соответствии с послаблением мер, которые были учтены в последнем указе губернатора. Сейчас мы находимся в активной фазе подготовки, завершения задач, которые мы поставили перед собой, чтобы создать комфортную и безопасную среду для наших посетителей, — сказала Дина Сорокина, директор музея.

Групповые посещения будут запрещены, экскурсии будут только индивидуальные и по записи. В планах возобновить уличные экскурсии.

Вместе с Ельцин Центром для жителей города станут доступными Музей истории Екатеринбурга со всеми его филиалами и Синара Центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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