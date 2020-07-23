Стало известно, когда откроется музей Ельцин Центра

23 Июль 2020 2020-07-23T10:40:59+03:00

Вместе с Ельцин Центром для жителей города станут доступными Музей истории Екатеринбурга со всеми его филиалами и Синара Центр. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Музей имени первого президента Бориса Ельцина полностью снимает карантин. Накануне Ельцин Центр объявил дату открытия. Первых посетителей ждет 1 августа и сотрудники музей уже начали подготовку к открытию.

-Мы приняли решение об открытии музея первого президента России 1 августа в соответствии с послаблением мер, которые были учтены в последнем указе губернатора. Сейчас мы находимся в активной фазе подготовки, завершения задач, которые мы поставили перед собой, чтобы создать комфортную и безопасную среду для наших посетителей, — сказала Дина Сорокина, директор музея.

Групповые посещения будут запрещены, экскурсии будут только индивидуальные и по записи. В планах возобновить уличные экскурсии.

Вместе с Ельцин Центром для жителей города станут доступными Музей истории Екатеринбурга со всеми его филиалами и Синара Центр.

ИСТОЧНИК KP.RU