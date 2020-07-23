На трассе «Екатеринбург – Тюмень» до конца лета вводят реверсивное движение

23 Июль 2020 2020-07-23T08:36:11+03:00

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С сегодняшнего дня, 20 июля, на трассе «Екатеринбург – Тюмень» вводится реверсивное движение на участке км 114-123+560. Дорожные работы продлятся ориентировочно до 31 августа этого года. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

- На время работ на трассе организовано реверсивное движение со светофорным регулированием, - рассказали в пресс-службе. – Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения.

На участке будут проводить работы по устройству слоев износа. Оно позволяет предупредить и приостановить разрушение верхнего слоя асфальтного покрытия, а также восстановить на нем ровность и сцепление. Такая технология отлично показала себя в климатических условиях Урала в последние два года.

ИСТОЧНИК KP.RU