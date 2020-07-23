2020-07-23T07:46:00+03:00
Происшествия

На Урале водителя грузовика поймали на взятке в 15 тысяч

У мужчины нашли поддельное разрешение на перевозку крупногабаритных грузов, и он решил уйти от ответственности
Мария Трапезникова
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На Урале водителя грузовика поймали на взятке в 15 тысячНа Урале водителя грузовика поймали на взятке в 15 тысячФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Богдановиче, что в Свердловской области, поймали местного жителя, водителя грузовика, которого обвиняют в даче взятки. Следователи завели на него уголовное дело и направили в суд. Мужчина занимался перевозкой крупногабаритных грузов. В один из дней его вызвали в отделение ГИБДД, чтобы выяснить, почему его разрешение на передвижение грузовика оказалось подделкой.

- Понимая, что факту обнаружения признаков подделки в указанном разрешении может быть дана уголовно-правовая оценка, владелец решил дать взятку за непринятие сотрудниками полиции мер, входящих в их полномочия, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Мужчина положил в ежедневник одного из полицейских 15 тысяч рублей и протянул ему. Взятку не приняли и сообщили о произошедшем сотрудникам ОЭБ и ПК ОМВД, которые все зафиксировали. В итоге, суд назначил мужчине штраф в 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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