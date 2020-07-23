На Урале в двух ДТП пострадали девятилетняя девочка и годовалый малыш

23 Июль 2020 2020-07-23T06:34:55+03:00

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Минувшим днем, 22 июля, в Свердловской области произошло сразу два ДТП, в которых пострадали дети. В обоих случаях причинами стали нарушения ПДД водителями.

Первая авария случилась на 75-м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень». Мужчина, управляя автомобилем Peugeot, во время выезда со второстепенной дороги не уступил проезд и врезался в проезжавшую мимо Kia. В результате ДТП пострадали два пассажира последней машины – в том числе годовалый ребенок. Малышу диагностировали ушиб мягких тканей лба. Он находился в специальном автокресле, что и позволило избежать серьезных травм.

- Водитель автомобиля Peugeot пояснил, что при выезде со второстепенной дороги, он подумал, что машина Kia будет поворачивать направо, и он успеет проехать, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Второе ДТП случилось в Алапаевске. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Вторая авария произошла в Алапаевске. 54-летняя женщина, сидя за рулем Daewoo Matiz, сбила девочку, которая переходила по пешеходному переходу. Ребенку на вид 9-11 лет. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимационное отделение ЦГБ Алапаевска. Сейчас решается вопрос о том, чтобы госпитализировать ее в ДГКБ №9 в Екатеринбург.

- Водитель объяснила, что ребенка она не увидела и протащила его на капоте несколько метров. Мать девочки до сих пор находится в шоковом состоянии и не может ничего сказать, - добавили в ГИБДД.

Полицейские опросили всех возможных очевидцев. Сейчас устанавливаются личности пострадавших в обоих ДТП. Окончательные причины будут установлены в ходе дознания. Госавтоинспекция еще раз настоятельно просит водителей соблюдать ПДД и перед пешеходными переходами обязательно снижать скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU