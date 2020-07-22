22 Июль 2020 2020-07-22T18:20:54+03:00

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В Екатеринбурге почти три месяца ищут 33-летнего мужчину. Антон Шпак пропал 29 апреля по пути с работы. Поисками занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». За помощью к ним обратилась мать Антона Шпака. Как рассказали в отряде, мужчина в день пропажи созванивался с матерью. Через два дня его телефон стал недоступен.

У пропавшего есть особая примета – татуировка на левом предплечье. В день пропажи он был одет в черную ветровку, такого же цвета кроссовки и синие джинсы.

Приметы:

Рост: 192 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: серо-голубые

Волосы: тёмно-русые, короткая стрижка

Если вы знаете, где может находиться Антон Шпак, сообщите инфоргам поискового отряда «Лиза Алерт» Светлане 8 963 440 51 05 или Алене 8 999 368 60 02.

Фото: «Лиза Алерт»

ИСТОЧНИК KP.RU