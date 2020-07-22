На Сортировке неизвестный избил девушку возле магазина

22 Июль 2020 2020-07-22T17:14:12+03:00

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На Сортировке мужчина избил девушку возле магазина. Об этом сообщают подписчики группы ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург». По словам очевидцев, девушка лежала без сознания. Пострадавшую госпитализировали в больницу. В полиции подтвердили, что к ним поступала информация о пострадавшей.

- Сегодня около 18:00 в отдел полиции номер 11 поступило сообщение от медиков скорой помощи о том, что к ним поступила пострадавшая с телесными повреждениями. Полицейские установили личность гражданки. Она будет опрошена, - рассказали в полиции.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность второго участника инцидента и выясняют обстоятельства произошедшего. Очевидцев просят обратиться в дежурную часть территориального ОВД по телефону 356-42-11 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU