2020-07-22T16:42:39+03:00
Общество

На Вторчермете закроют движение транспорта по улице Газетной

На участке дороги возле дома №57 будут строить водопровод
Алина СУРИНА
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Строительство трубопровода планируют закончить к 2 сентябряСтроительство трубопровода планируют закончить к 2 сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Вторчермете закроют движение транспорта по улице Газетной. На участке дороги возле дома №57 будут строить трубопровод. Строительством будет заниматься МУП «Водоканал». Объезжать перекрытый участок дороги водителям придется с 10 августа по 2 сентября.

- Предприятие просит горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам, - сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и обращать внимание на новые дорожные знаки и указатели, которые установят на время работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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