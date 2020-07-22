На Вторчермете закроют движение транспорта по улице Газетной
На участке дороги возле дома №57 будут строить водопровод
Строительство трубопровода планируют закончить к 2 сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Вторчермете закроют движение транспорта по улице Газетной. На участке дороги возле дома №57 будут строить трубопровод. Строительством будет заниматься МУП «Водоканал». Объезжать перекрытый участок дороги водителям придется с 10 августа по 2 сентября.
- Предприятие просит горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам, - сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут и обращать внимание на новые дорожные знаки и указатели, которые установят на время работ.
ИСТОЧНИК KP.RU