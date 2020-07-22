2020-07-22T14:26:37+03:00
Недвижимость

В Нижнем Тагиле украли контейнеры

К ситуации подключили полицию
Лев ИСТОМИН
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За кражу контейнеров грозит уголовная ответственностьЗа кражу контейнеров грозит уголовная ответственностьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле за полтора года, после того, как началась «мусорная реформа», установили 548 новых контейнеров. К сожалению, баки порой становятся добычей злоумышленников.

В начале июля на Вагонке региональный оператор «Рифей» установил несколько новых контейнеров. Прошло три недели, и у пяти баков хулиганы скрутили колеса, а два контейнера и вовсе исчезли с площадки для мусора.

После кражи сотрудники «Рифея» обратились в полицию, чтобы привлечь воров к уголовной ответственности.

- Стремление личной наживы одного человека создает неудобства для десятков других людей, живущих в домах по соседству, — рассказывает исполнительный директор ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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