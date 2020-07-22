В Нижнем Тагиле украли контейнеры
В Нижнем Тагиле за полтора года, после того, как началась «мусорная реформа», установили 548 новых контейнеров. К сожалению, баки порой становятся добычей злоумышленников.
В начале июля на Вагонке региональный оператор «Рифей» установил несколько новых контейнеров. Прошло три недели, и у пяти баков хулиганы скрутили колеса, а два контейнера и вовсе исчезли с площадки для мусора.
После кражи сотрудники «Рифея» обратились в полицию, чтобы привлечь воров к уголовной ответственности.
- Стремление личной наживы одного человека создает неудобства для десятков других людей, живущих в домах по соседству, — рассказывает исполнительный директор ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов.
ИСТОЧНИК KP.RU