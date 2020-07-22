В Нижнем Тагиле украли контейнеры

22 Июль 2020 2020-07-22T14:26:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Тагиле за полтора года, после того, как началась «мусорная реформа», установили 548 новых контейнеров. К сожалению, баки порой становятся добычей злоумышленников.

В начале июля на Вагонке региональный оператор «Рифей» установил несколько новых контейнеров. Прошло три недели, и у пяти баков хулиганы скрутили колеса, а два контейнера и вовсе исчезли с площадки для мусора.

После кражи сотрудники «Рифея» обратились в полицию, чтобы привлечь воров к уголовной ответственности.

- Стремление личной наживы одного человека создает неудобства для десятков других людей, живущих в домах по соседству, — рассказывает исполнительный директор ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов.

ИСТОЧНИК KP.RU