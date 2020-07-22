2020-07-22T14:08:52+03:00
Происшествия

Уральца, изнасиловавшего и ограбившего свою подругу, отправили под суд

Мужчина уже был неоднократно судим за аналогичные преступления
Мария Трапезникова
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Уральца, изнасиловавшего и ограбившего свою подругу, отправили под судУральца, изнасиловавшего и ограбившего свою подругу, отправили под судФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ирбите, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в изнасиловании и краже. Это произошло 1 мая – мужчина, будучи пьяным, подошел к дому, где жила его 19-летняя знакомая. Он постучался, его пропустили внутрь. После этого мужчина схватил подругу и изнасиловал ее. Девушке удалось вырваться из лап обидчика, она выбежала из дома на улицу.

- Когда девушка выбежала на улицу, первыми, кто пришел к ней на помощь, оказались сотрудники наряда патрульно-постовой службы, обеспечивавшие охрану правопорядка в том микрорайоне. Представители МВД по полученным от потерпевшей приметам вычислили и задержали подозреваемого, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

После того, как мужчину доставили в полицию, сотрудники уголовного розыска стали его опрашивать. И в этот момент он незаметно для полицейских сбросил в находившуюся в кабинете урну сотовый телефон, который был похищен им у пострадавшей девушки. Но его быстро разоблачили, а сотовый изъяли в качестве вещественного доказательства.

По словам Валерия Горелых, мужчина уже раньше был неоднократно судим – в том числе и за изнасилование в 2004 году и за попытку изнасилования в 2008 году. Следователи СКР собрали ряд доказательств, провели ряд экспертиз и передали уголовное дело в суд для разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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