Терпеть осталось недолго: стало известно, когда в Екатеринбурге завершатся все дорожные работы
Сегодня, 22 июля, во время пресс-конференции с журналистами замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов анонсировал сроки, в которые должны завершиться все дорожные работы в городе. Терпеть автомобилистам осталось недолго – до 30 сентября.
В этом году на Екатеринбург большие планы: дорожники должны отремонтировать путепровод и два моста, реконструировать 55 светофоров, а также установить больше тысячи дорожных знаков. На сегодняшний день уже установлены 27 новых светофоров и отремонтированы шесть участков дорог: на улицах Луначарского, Юлиуса Фучика, Родонитовой, Светлореченской, Суходольской и Армавирской.
Замглавы Екатеринбурга также добавил, что реконструкция Макаровского моста до сих пор идет. В этом году планируется начать демонтаж старой части моста, а в 2021 году начать полноценную работу.
Кроме того, в ближайшее время жителей Екатеринбурга ждет «последний рывок» - наиболее «резонансное» перекрытие. Движение на три месяца (с 1 августа по 30 октября) закроют по мосту на улице Реактивная.
ИСТОЧНИК KP.RU