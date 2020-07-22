2020-07-22T12:35:13+03:00
Общество

Терпеть осталось недолго: стало известно, когда в Екатеринбурге завершатся все дорожные работы

В ближайшее время в городе на три месяца перекроют мост на улице Реактивная
Мария Трапезникова
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Стало известно, когда в Екатеринбурге завершатся все дорожные работыСтало известно, когда в Екатеринбурге завершатся все дорожные работыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 22 июля, во время пресс-конференции с журналистами замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов анонсировал сроки, в которые должны завершиться все дорожные работы в городе. Терпеть автомобилистам осталось недолго – до 30 сентября.

В этом году на Екатеринбург большие планы: дорожники должны отремонтировать путепровод и два моста, реконструировать 55 светофоров, а также установить больше тысячи дорожных знаков. На сегодняшний день уже установлены 27 новых светофоров и отремонтированы шесть участков дорог: на улицах Луначарского, Юлиуса Фучика, Родонитовой, Светлореченской, Суходольской и Армавирской.

Замглавы Екатеринбурга также добавил, что реконструкция Макаровского моста до сих пор идет. В этом году планируется начать демонтаж старой части моста, а в 2021 году начать полноценную работу.

Кроме того, в ближайшее время жителей Екатеринбурга ждет «последний рывок» - наиболее «резонансное» перекрытие. Движение на три месяца (с 1 августа по 30 октября) закроют по мосту на улице Реактивная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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