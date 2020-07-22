Сесть за руль разрешил дедушка: на Урале «Камаз» сбил 11-летнего школьника, который катался на квадроцикле

22 Июль 2020 2020-07-22T10:58:34+03:00

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Минувшим днем, 21 июля, в Тавде, что в Свердловской области, произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 11-летний мальчик. Авария произошла на территории бывшего гидролизного завода. По предварительным данным, водитель «Камаза» на перекрестке равноправных дорог не уступил дорогу ребенку-водителю, который сидел за рулем квадроцикла.

В итоге, 11-летний школьник после сильного удара получил травмы головы, перелом тазобедренной кости, рваные раны лица и ушибы. Его срочно госпитализировали в больницу Тавды. Оказалось, что он вместе с дедом приехал на территорию бывшего завода – там его семья снимает гараж. А транспорт принадлежал отцу мальчика, который разрешал сыну кататься на нем. В этот раз ребенок сел за руль с разрешения деда.

- Водитель грузового автомобиля пояснил, что во время движения квадроцикл он не видел, а при проезде перекрестка неожиданно с правой стороны тот выехал, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Водитель «Камаза» сразу же экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось.

Прибывшие на место инспекторы ГИБДД опросили участников и очевидцев ДТП. Окончательные причины произошедшего будут установлены в ходе дознания. Квадроцкил отправили на спецстоянку.

- В данном случае усматривается вина взрослых, которые не обеспечили безопасность ребенка, позволив ему сесть за руль, - добавили в ГИБДД. – Материалы с обстоятельствами ДТП направлены в ПДН.

Госавтоинспекция просил родителей следить за своими детьми и не разрешать им садиться за руль транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU