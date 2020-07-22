2020-07-22T10:58:34+03:00
Происшествия

Сесть за руль разрешил дедушка: на Урале «Камаз» сбил 11-летнего школьника, который катался на квадроцикле

Ребенка с многочисленными травмами госпитализировали в больницу
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

Минувшим днем, 21 июля, в Тавде, что в Свердловской области, произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 11-летний мальчик. Авария произошла на территории бывшего гидролизного завода. По предварительным данным, водитель «Камаза» на перекрестке равноправных дорог не уступил дорогу ребенку-водителю, который сидел за рулем квадроцикла.

В итоге, 11-летний школьник после сильного удара получил травмы головы, перелом тазобедренной кости, рваные раны лица и ушибы. Его срочно госпитализировали в больницу Тавды. Оказалось, что он вместе с дедом приехал на территорию бывшего завода – там его семья снимает гараж. А транспорт принадлежал отцу мальчика, который разрешал сыну кататься на нем. В этот раз ребенок сел за руль с разрешения деда.

- Водитель грузового автомобиля пояснил, что во время движения квадроцикл он не видел, а при проезде перекрестка неожиданно с правой стороны тот выехал, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Водитель «Камаза» сразу же экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось.

Прибывшие на место инспекторы ГИБДД опросили участников и очевидцев ДТП. Окончательные причины произошедшего будут установлены в ходе дознания. Квадроцкил отправили на спецстоянку.

- В данном случае усматривается вина взрослых, которые не обеспечили безопасность ребенка, позволив ему сесть за руль, - добавили в ГИБДД. – Материалы с обстоятельствами ДТП направлены в ПДН.

Госавтоинспекция просил родителей следить за своими детьми и не разрешать им садиться за руль транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Терпеть осталось недолго: стало известно, когда в Екатеринбурге завершатся все дорожные работы
С видом на озеро: под Екатеринбургом за 250 миллионов продают шикарную виллу рядом с лесом
Индукционные петли для слабослышащих пассажиров установили еще на 8 вокзалах СвЖД
Уральские волонтеры привезли жителям Нижних Серег газель с продуктами и водой
На Урале вскрыли склады с тысячами бутылок подпольного алкоголя
Сесть за руль разрешил дедушка: на Урале «Камаз» сбил 11-летнего школьника, который катался на квадроцикле
Заместитель прокурора Свердловской области проводит личный прием в Нижних Сергах
От COVID-19 погибли еще пять уральцев
«Моя дочь – это ошибка»: неожиданное признание блогерши, забеременевшей в 12
На Урале ищут родственников без вести пропавших советских солдат
На тушение пожара в уральском заповеднике «Денежкин Камень» вызвали специалистов из Йошкар-Олы
Жителям Нижних Серег после потопа вернули электричество
Уральцы стали чаще отправлять посылки внутри страны
Приставы забрали у екатеринбуржца машину из-за долгов в 120 тысяч
В уральском поселке сгорели сразу четыре бани
В Екатеринбурге перекрывают улицу Каменотесов
В Екатеринбурге на День города не будут устраивать массовых гуляний
«Наблюдать не дольше трех секунд»: в небе над Екатеринбургом пролетит МКС
Потопом в Нижних Сергах занялась Генпрокуратура РФ
В Свердловской области за сутки провели 12 428 исследований проб на коронавирус
Сотрудники полиции помогли 10-летней девочке добраться до дома во время потопа в Нижних Сергах
Советник губернатора Свердловской области заразился коронавирусом
В Сочи 29-летний турист из Екатеринбурга сорвался с пятиметровой высоты
ВТБ помогает бизнесу оптимизировать расходы по картам
Когда откроются ТЦ в Свердловской области: отвечает вице-губернатор