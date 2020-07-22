2020-07-22T08:07:48+03:00
Общество

Уральцы стали чаще отправлять посылки внутри страны

Объем отправлений увеличился на 16%
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба "Почты России"Фото: пресс-служба "Почты России"
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По итогам первого полугодия 2020 года в Свердловской области на 16% увеличилось число посылок, отправляемых внутри страны. За шесть месяцев уральцы отправили и получили 2,2 миллиона посылок по России. За последние три года объем посылочного обмена увеличился в два раза.

- С начала года количество онлайн-посылок, которые уральцы оформили на сайте «Почты России» или через мобильное приложение, выросло в 1,5 раза и составило 46%, - рассказал директор МР Урал «Почты России» Дмитрий Киселев. – Отправка таких посылок занимает несколько секунд.

А количество международных отправлений, доставленных уральцам в первом полугодии, составило 3,5 миллионов. Это на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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