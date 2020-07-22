2020-07-22T07:13:53+03:00
Происшествия

В уральском поселке сгорели сразу четыре бани

Все обошлось без пострадавших
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Минувшей ночью в уральском поселке Новоасбест, в Горноуральском ГО, произошел крупный пожар. В 00:54 диспетчеры МЧС получили вызов о том, что на улице Коммунальная горят частные бани. На место выехали девять спасателей.

- На площади в 100 квадратных метров сгорели четыре бани, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

К счастью, обошлось все без пострадавших. С огнем удалось справиться лишь спустя час. В 04:22 спасатели закончили разбирать сгоревшие конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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