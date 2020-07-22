2020-07-22T07:04:13+03:00
Общество

В Екатеринбурге перекрывают улицу Каменотесов

Движение приостановят больше, чем на месяц
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: Яндекс.ПанорамыФото: Яндекс.Панорамы
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге очередное перекрытие дорог. На этот раз движение больше, чем на месяц, приостановят на улице Каменотесов в Октябрьском районе – от дома №11 до дома №2/1. Проехать нельзя будет с 10 августа по 18 сентября.

- Это необходимо для строительства теплосети, предназначенной для подключения возводимого жилого дома №2/3 на улице Шолохова, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Фото: ЯНдекс.Карты

Фото: ЯНдекс.Карты

Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – соблюдать ПДД, обращать внимание на новые знаки и указатели и заранее продумывать маршрут передвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Моя дочь – это ошибка»: неожиданное признание блогерши, забеременевшей в 12
На Урале ищут родственников без вести пропавших советских солдат
На тушение пожара в уральском заповеднике «Денежкин Камень» вызвали специалистов из Йошкар-Олы
Жителям Нижних Серег после потопа вернули электричество
Уральцы стали чаще отправлять посылки внутри страны
Приставы забрали у екатеринбуржца машину из-за долгов в 120 тысяч
В уральском поселке сгорели сразу четыре бани
В Екатеринбурге перекрывают улицу Каменотесов
В Екатеринбурге на День города не будут устраивать массовых гуляний
«Наблюдать не дольше трех секунд»: в небе над Екатеринбургом пролетит МКС
Потопом в Нижних Сергах занялась Генпрокуратура РФ
В Свердловской области за сутки провели 12 428 исследований проб на коронавирус
Сотрудники полиции помогли 10-летней девочке добраться до дома во время потопа в Нижних Сергах
Советник губернатора Свердловской области заразился коронавирусом
В Сочи 29-летний турист из Екатеринбурга сорвался с пятиметровой высоты
ВТБ помогает бизнесу оптимизировать расходы по картам
Когда откроются ТЦ в Свердловской области: отвечает вице-губернатор