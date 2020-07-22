В Екатеринбурге перекрывают улицу Каменотесов

22 Июль 2020 2020-07-22T07:04:13+03:00

Движение приостановят больше, чем на месяц

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В Екатеринбурге очередное перекрытие дорог. На этот раз движение больше, чем на месяц, приостановят на улице Каменотесов в Октябрьском районе – от дома №11 до дома №2/1. Проехать нельзя будет с 10 августа по 18 сентября.

- Это необходимо для строительства теплосети, предназначенной для подключения возводимого жилого дома №2/3 на улице Шолохова, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Фото: ЯНдекс.Карты

Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – соблюдать ПДД, обращать внимание на новые знаки и указатели и заранее продумывать маршрут передвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU