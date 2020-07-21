21 Июль 2020 2020-07-21T19:06:00+03:00

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Советник губернатора Свердловской области заразился коронавирусом. Вадим Дубичев рассказал «КП-Екатеринбург», что его госпитализировали в больницу.

- Подтвердился. Госпитализирован, - коротко ответил советник губернатора.

О своем самочувствии политик обещал рассказать, когда ему станет лучше. На вопрос о том, будут ли его близких тестировать на коронавирус, Вадим Дубичев ответил, что у Роспотребнадзора есть жесткие регламенты в случае выявления больного работают они как часы. Есть ли у кого-то из семьи подозрения на заражение COVID-19 советник губернатора рассказывать не стал.

ИСТОЧНИК KP.RU