2020-07-21T19:06:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Советник губернатора Свердловской области заразился коронавирусом

Вадима Дубичева госпитализировали в больницу
Алина СУРИНА
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Советник губернатора Свердловской области Вадим Дубичев заразился коронавирусомСоветник губернатора Свердловской области Вадим Дубичев заразился коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Советник губернатора Свердловской области заразился коронавирусом. Вадим Дубичев рассказал «КП-Екатеринбург», что его госпитализировали в больницу.

- Подтвердился. Госпитализирован, - коротко ответил советник губернатора.

О своем самочувствии политик обещал рассказать, когда ему станет лучше. На вопрос о том, будут ли его близких тестировать на коронавирус, Вадим Дубичев ответил, что у Роспотребнадзора есть жесткие регламенты в случае выявления больного работают они как часы. Есть ли у кого-то из семьи подозрения на заражение COVID-19 советник губернатора рассказывать не стал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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