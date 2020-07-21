2020-07-21T14:57:33+03:00
Происшествия

Уральца, обвиняемого в убийстве двух человек, отправили под суд

Мужчина на почве алкогольного опьянения повздорил со своими знакомыми
Мария Трапезникова
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Уральца, обвиняемого в убийстве двух человек, отправили под судУральца, обвиняемого в убийстве двух человек, отправили под судФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Североуральске, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в убийстве двух человек. В декабре прошлого года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил со своими знакомыми – мужчиной и женщиной.

- На почве ссоры он причинил им ножевые ранения, от которых потерпевшие скончались на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – В ходе расследования уголовного дела следователем СКР проделан значительный объем мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Следователи провели целый ряд экспертиз, допросили самого обвиняемого, родственником погибших, свидетелей произошедшего. Уголовное дело, заведенное на мужчину, направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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