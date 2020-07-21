2020-07-21T14:38:52+03:00
Происшествия

На Урале задержали мужчину, выращивающего наркотики у себя в подвале

Полицейские долго выслеживали его, прежде чем взять с поличным
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба полиции Нижнего ТагилаФото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила
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Полицейские Нижнего Тагила задержали 27-летнего местного жителя, которого подозревают в сбыте наркотиков. Вещества он выращивал у себя в подвале. Силовики долго выслеживали наркоторговца – парень был предельно осторожен, сбывая «товар» узкому кругу лиц из числа проверенных знакомых.

Во время осмотра дома полицейские обнаружили пакетики с семенами конопли, в ящике дивана – мешки с высушенной травой, которую, по словам самого задержанного, ох хранил их для себя. Кроме того, в комнате, в коробке из-под спиртного полицейские обнаружили больше 120 тысяч рублей купюрами по 1000, 2000 и 5000 рублей.

Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила

- При осмотре подвала полицейские наткнулись на две комнаты, обшитые теплоизоляционным материалом, где, по всей видимости, хозяин дома и занимался культивированием запрещенных растений, - рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила. – Было видно, что к появлению сотрудником полиции мужчина тщательно готовился: он успел разобрать все установленные приспособления, а вот избавиться от улик времени не хватило.

Всего полицейские изъяли из дома больше 350 граммов марихуаны, два пневматических пистолета и кастет, которые направили на исследование. На мужчину завели уголовное дело, до решения суда он будет находиться под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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