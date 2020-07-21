Уснула за рулем: на Урале в страшной аварии погибла женщина-водитель

21 Июль 2020 2020-07-21T12:18:01+03:00

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Ранним утром вторника, около 05:30 21 июля, на 14-м километре трассы «Артемовский – Зайково» произошло серьезное ДТП, в котором погибла женщина-водитель 55 лет. Она сидела за рулем иномарки Mitsubishi и ехала в сторону Артемовского, как вдруг резко выехала в кювет. Это произошло на такой большой скорости, что машина несколько раз перевернулась.

В результате, женщина-водитель погибла, ее стаж был 20 лет. Ее супруг находился на переднем пассажирском сидении и серьезных травм не получил. После оказания медпомощи он отказался от госпитализации. В момент ДТП оба были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Мужчина и женщина, проживающие в Тавде, коло 03:00 выехали из дома и направились в сторону Екатеринбурга. Сначала за рулем сидел мужчина, который, проехав поселок Зайково, в виду утомленности передал управление автомобилем своей супруге, а сам пересел на пассажирское место, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU