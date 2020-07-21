«Услышал слабый крик»: на Урале сотрудник Росгвардии вытащил из воды тонущего мужчину

21 Июль 2020 2020-07-21T11:49:33+03:00

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В Реже минувшим вечером, 20 июля, сотрудник регионального Управления Росгвардии старшина полиции Сергей Рычков вытащил из воды тонущего мужчину. О том, что произошло, очевидцы написали в соцсети «Вконтакте».

- Вечером, около 21:00, услышал слабый крик: «Помогите…». Затем еще раз. Смотрим – в воде, ближе к противоположному берегу, тонет мужчина и пытается позвать на помощь, - написали очевидцы. – Голова утопающего то появлялась на поверхности, то уходила под воду. Один из парней на лодке быстро поплыл на помощь. Побольше бы таких отважных мужчин. Мы бы вряд ли сами успели доплыть без плавсредств.

Как выяснилось позже, спасителем оказался сотрудник Росгвардии. Он неподалеку плавал на моторной лодке. Услышав крики людей на берегу и разглядев на поверхности воды утопающего, он прыгнул в воду, затащил того в лодку и привез на берег. Там же, уже на суши, Сергей оказал ему первую помощь, что и помогло спасти мужчине жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU