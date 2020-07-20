В Нижних Серьгах после сильного ливня река затопила жилые дома
В Нижних Серьгах после сильного ливня река затопила жилые дома. Как рассказывают очевидцы, дождь начался около 17:30 вечера и не закончился до сих пор.
- Улицы затоплены, сильно страдают от наводнения регионы возле рек, по течению плывут даже машины. Прибыли пожарные с соседних посёлков, - рассказывает местная жительница Любовь Кульбак.
По данным МЧС, из-за сильного ливня резко повысился уровень воды в реках Серебрянка и Сторожевая. Вода затопила частные жилые дома по улице Жукова. Спасатели начали эвакуировать людей из зоны подтопления.
- На помощь местным спасателям выдвинулась дополнительная группировка спасателей из Екатеринбурга в количестве 50 человек и 7 плавсредств, а также оперативная группа Главного управления МЧС России по Свердловской области, - рассказали в МЧС.
В Главном управлении развернут оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды.
ИСТОЧНИК KP.RU