2020-07-20T19:48:47+03:00
Происшествия

В Нижних Серьгах после сильного ливня река затопила жилые дома

Спасатели начали эвакуировать людей
Алина СУРИНА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В Нижних Серьгах после сильного ливня река затопила жилые дома. Как рассказывают очевидцы, дождь начался около 17:30 вечера и не закончился до сих пор.

- Улицы затоплены, сильно страдают от наводнения регионы возле рек, по течению плывут даже машины. Прибыли пожарные с соседних посёлков, - рассказывает местная жительница Любовь Кульбак.

По данным МЧС, из-за сильного ливня резко повысился уровень воды в реках Серебрянка и Сторожевая. Вода затопила частные жилые дома по улице Жукова. Спасатели начали эвакуировать людей из зоны подтопления.

- На помощь местным спасателям выдвинулась дополнительная группировка спасателей из Екатеринбурга в количестве 50 человек и 7 плавсредств, а также оперативная группа Главного управления МЧС России по Свердловской области, - рассказали в МЧС.

В Главном управлении развернут оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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