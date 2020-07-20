Уснул за рулем: на Урале мужчина погиб в ДТП, возвращаясь с рыбалки

20 Июль 2020 2020-07-20T16:19:10+03:00

Автомобиль, за рулем которого был уралец, наехал на препятствие и перевернулся

Изменить размер текста: A A

На Урале мужчина погиб в ДТП, возвращаясь с рыбалки. Авария произошла вчера около 14:10 на 79 км автодороги «Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов». Как рассказали в ГИБДД Свердловской области, мужчина уснул за рулем, когда ехал домой с сыном с двухдневной рыбалки.

- По предварительным данным, водитель мужчина 1971 года рождения, управляя автомобилем «Volkswagen Polo» в утомленном состоянии, уснул за рулем и совершил съезд с дороги влево, наезд на препятствие и опрокидывание транспортного средства, - рассказали в областном ГИБДД.

Водитель получил отрытую черепно - мозговую травму и скончался на месте аварии. Его сын 1999 года рождения, который находился на переднем пассажирском сидении и был пристегнут ремнем безопасности, в ДТП не пострадал.

Фото: ГИБДД Свердловской области

В Госавтоинспекции Свердловской области просят водителей обращать внимание на свое состояние, прежде чем садится за руль автомобиля. Инспекторы отмечают, что сонный водитель опасен не меньше, чем водитель, находящийся в состоянии опьянения.

- Признаки очень похожи: замедленная реакция, неправильная оценка дистанции и скорости. Внимание водителя рассеивается, что провоцирует опасные маневры. Во избежание подобных ситуаций рекомендуется делать остановки в пути и умываться прохладной водой. Если водитель чувствует, что хочет спать, необходимо незамедлительно сделать остановку в предназначенном для этого месте и отдохнуть, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU