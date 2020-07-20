Как в Екатеринбурге штрафуют нарушителей режима самоизоляции: рассказывает губернатор

20 Июль 2020 2020-07-20T15:16:49+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает отвечать на важные для уральцев вопросы, связанные с темой ограничительных мер в области и коронавируса в целом. На этот раз подписчики главы региона негодуют: почему в Екатеринбурге и других городах не проводятся рейды по нарушителям режима самоизоляции.

- Проверки соблюдения указа об особом режиме проводятся, может быть, не так массово, чтобы это бросалось в глаза, но все же. По всему региону контрольными группами совместно с сотрудниками полиции составлено больше 25 тысяч протоколов по статье 20.6.1 КоАП, штрафов уже больше чем на миллион выписано, - рассказал губернатор на своей странице в Instagram.

По словам главы региона, только в одном Екатеринбурге было проведено уже под две тысячи профилактических бесед с нарушителями. Среди основных нарушений – масочный режим. Кроме Екатеринбурга, больше всего нарушений было выявлено в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Алапаевске, Первоуральске и Артемовском.

ИСТОЧНИК KP.RU