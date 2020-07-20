Свердловчанку отправили в тюрьму за долги по алиментам

20 Июль 2020 2020-07-20T13:40:24+03:00

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В Ивделе, что в Свердловской области, под суд отправили местную 27-летнюю жительницу, которую обвиняют в неуплате алиментов на своих трех детей. Во время развода в 2014 году суд обязал ее выплачивать ½ часть всех своих расходов. В 2019 году ее привлекали к административной ответственности и назначили ей 60 часов обязательных работ, которые она не отбыла.

- После вступления в законную силу постановления мирового судьи подсудимая выводов для себя не сделала, на пусть исправления не встала, никаких мер для выплаты алиментов не предприняла, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ее общий долг составил 144 тысячи рублей. Это преступление женщина совершила в условиях не погашенной судимости за совершение аналогичного преступления, за совершение которых отбывала наказания в виде 2 лет и 3 месяцев в колонии общего режима. С учетом всего этого Ивдельский горсуд отправил женщину на шесть месяцев в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU