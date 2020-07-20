2020-07-20T13:40:24+03:00
Общество

Свердловчанку отправили в тюрьму за долги по алиментам

Она не выплатила трем своим детям 144 тысячи рублей
Мария Трапезникова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Свердловчанку отправили в тюрьму за долги по алиментамСвердловчанку отправили в тюрьму за долги по алиментамФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Ивделе, что в Свердловской области, под суд отправили местную 27-летнюю жительницу, которую обвиняют в неуплате алиментов на своих трех детей. Во время развода в 2014 году суд обязал ее выплачивать ½ часть всех своих расходов. В 2019 году ее привлекали к административной ответственности и назначили ей 60 часов обязательных работ, которые она не отбыла.

- После вступления в законную силу постановления мирового судьи подсудимая выводов для себя не сделала, на пусть исправления не встала, никаких мер для выплаты алиментов не предприняла, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ее общий долг составил 144 тысячи рублей. Это преступление женщина совершила в условиях не погашенной судимости за совершение аналогичного преступления, за совершение которых отбывала наказания в виде 2 лет и 3 месяцев в колонии общего режима. С учетом всего этого Ивдельский горсуд отправил женщину на шесть месяцев в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уснул за рулем: на Урале мужчина погиб в ДТП, возвращаясь с рыбалки
В Екатеринбурге реализуют три проекта грантовой программы «Стальное дерево»
Как в Екатеринбурге штрафуют нарушителей режима самоизоляции: рассказывает губернатор
У ЦГБ №24 в Екатеринбурге заметили мобильный морг
На Среднем Урале продлили самоизоляцию до 27 июля
На Химмаше в Екатеринбурге троллейбус протаранил забор
Свердловчанку отправили в тюрьму за долги по алиментам
Как зарабатывать на тратах по ЖКХ: УБРиР выпустил дебетовую карту «Комфорт»
«Его песни стали народными»: Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным Евгения Родыгина
На Урале семья погибшего рабочего отсудила у завода 2,7 миллионов
Как в Свердловской области распространяется коронавирус: свежая инфографика
Выступят NECHAEV и Bahh Tee: уральские школьники отпразднуют выпускной во «ВКонтакте»
«Эпидемия проникла в мою семью»: еще один депутат Гордумы Екатеринбурга столкнулся с коронавирусом
Как помочь утопающему: советы уральских спасателей
К берегам Черного моря: в Кольцово открываются новые рейсы в Анапу
Посылки с вокзалов Свердловской железной дороги теперь можно отправить в 247 городов России
В Свердловской области от коронавируса умерли еще два человека
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
Губернатор Евгений Куйвашев поддержал фестиваль «Стенограффия» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на «проклятом перекрестке» установили светофор
«Ждем хороших дождей»: стала известна причина пожара в уральском заповеднике «Денежкин Камень»
В Екатеринбурге на ЖБИ перекрывают мост
Спасатели МЧС на вертолете помогают тушить пожар в «Денежкином Камне»
В Екатеринбурге на площади 150 «квадратов» сгорел жилой дом
Жара, наконец, отступила: погода в Екатеринбурге на начало недели
Град и шквалистый ветер: на Среднем Урале продлили штормовое предупреждение
«Загорелись емкости с жидким топливом»: на Новокольцовской улице в сильном пожаре на складе пострадал мужчина
На Екатеринбург-Арене «Урал» проиграл «Химкам» со счетом 1:3