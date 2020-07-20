На Урале семья погибшего рабочего отсудила у завода 2,7 миллионов

20 Июль 2020 2020-07-20T12:49:19+03:00

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В апреле прошлого года на территории Сухоложского кранового завода, что в Свердловской области, произошел несчастный случай. Во время сварочных работ с высоты не меньше двух метров сорвалась полубалка, упала на бригадира и придавила его насмерть. Работодатель признал трагедию, как связанную с производством, установив причины ЧП.

- Несчастный случай произошел из-за нарушения технологического процесса, неудовлетворительной организации производства работ, отсутствия осуществления производственного контроля за соблюдением работниками требований промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ с использованием подъемного сооружения, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

Кроме того, были установлены лица, виновные в гибели работника. Вины самого погибшего установлено не было. Его родственники (мать, отчим и два сына) обратились в Сухоложский горсуд с иском, в котором требовали взыскать с завода по два миллиона каждому – то есть, в общем, восемь миллионов.

Суд удовлетворил иск лишь частично. Однако ответчик не согласился с решением и решил оспорить его в Свердловском областном суде. В апелляционной жалобе он попросил уменьшить размер компенсации в пользу всех четырех родственников. В итоге, вторая инстанция обязала завод выплатить семье погибшего работника 2,7 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU