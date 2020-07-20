Как в Свердловской области распространяется коронавирус: свежая инфографика

20 Июль 2020 2020-07-20T12:36:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Екатеринбург остается лидером по числу заболевших коронавирусом в Свердловской области: на 20 июля в городе с начала пандемии зафиксировано 11 463 инфицированных. Всего в 21 населенном пункте зарегистрировано больше сотни пациентов с COVID-19.

Список территорий с данными по коронавирусу. Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области

Меньше всего заразившихся с коронавирусом в Гарях и Пелыме – по одному заразившемуся, в Таборах COVID-19 не зарегистрирован.

Карта распространения коронавируса в Свердловской области. Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области

Динамика распространения коронавируса в Свердловской областиФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU