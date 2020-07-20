2020-07-20T12:36:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Как в Свердловской области распространяется коронавирус: свежая инфографика

В лидерах остается Екатеринбург, где заболели 11 463 человека
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
В регионе сделали акцент на дезинфекции общественных помещенийВ регионе сделали акцент на дезинфекции общественных помещенийФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Екатеринбург остается лидером по числу заболевших коронавирусом в Свердловской области: на 20 июля в городе с начала пандемии зафиксировано 11 463 инфицированных. Всего в 21 населенном пункте зарегистрировано больше сотни пациентов с COVID-19.

Список территорий с данными по коронавирусу. Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области

Список территорий с данными по коронавирусу. Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области

Меньше всего заразившихся с коронавирусом в Гарях и Пелыме – по одному заразившемуся, в Таборах COVID-19 не зарегистрирован.

Карта распространения коронавируса в Свердловской области. Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области

Карта распространения коронавируса в Свердловской области. Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области

Динамика распространения коронавируса в Свердловской области Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса в Свердловской областиФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как в Екатеринбурге штрафуют нарушителей режима самоизоляции: рассказывает губернатор
У ЦГБ №24 в Екатеринбурге заметили мобильный морг
На Среднем Урале продлили самоизоляцию до 27 июля
На Химмаше в Екатеринбурге троллейбус протаранил забор
Свердловчанку отправили в тюрьму за долги по алиментам
Как зарабатывать на тратах по ЖКХ: УБРиР выпустил дебетовую карту «Комфорт»
«Его песни стали народными»: Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным Евгения Родыгина
На Урале семья погибшего рабочего отсудила у завода 2,7 миллионов
Как в Свердловской области распространяется коронавирус: свежая инфографика
Выступят NECHAEV и Bahh Tee: уральские школьники отпразднуют выпускной во «ВКонтакте»
«Эпидемия проникла в мою семью»: еще один депутат Гордумы Екатеринбурга столкнулся с коронавирусом
Как помочь утопающему: советы уральских спасателей
К берегам Черного моря: в Кольцово открываются новые рейсы в Анапу
Посылки с вокзалов Свердловской железной дороги теперь можно отправить в 247 городов России
В Свердловской области от коронавируса умерли еще два человека
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
Губернатор Евгений Куйвашев поддержал фестиваль «Стенограффия» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на «проклятом перекрестке» установили светофор
«Ждем хороших дождей»: стала известна причина пожара в уральском заповеднике «Денежкин Камень»
В Екатеринбурге на ЖБИ перекрывают мост
Спасатели МЧС на вертолете помогают тушить пожар в «Денежкином Камне»
В Екатеринбурге на площади 150 «квадратов» сгорел жилой дом
Жара, наконец, отступила: погода в Екатеринбурге на начало недели
Град и шквалистый ветер: на Среднем Урале продлили штормовое предупреждение
«Загорелись емкости с жидким топливом»: на Новокольцовской улице в сильном пожаре на складе пострадал мужчина
На Екатеринбург-Арене «Урал» проиграл «Химкам» со счетом 1:3