«Загорелись емкости с жидким топливом»: на Новокольцовской улице в сильном пожаре на складе пострадал мужчина
В шестом часу вечера на Новокольцовской улице начался пожар. Загорелось складское помещение производственного здания. Огонь очень быстро распространился на площадь в 100 квадратных метров.
- В результате возгорания загорелись пластиковые емкости с жидким топливом для печей, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Емкости расплавились, произошел разлив горюче-смазочных материалов. Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось не допустить распространение огня на производственные помещения.
Тушили пожарные пламя с помощью воздушно-механической пены и воды. Во время пожара в здании находился мужчина. Он получил ожоги и был госпитализирован.
- В 17.43 пожар локализован, в 18.20 открытое горение ликвидировано, - добавляют в МЧС. - В тушении пожара задействованы 15 единиц техники, 47 человек личного состава. Причину случившегося устанавливают пожарные дознаватели.
ИСТОЧНИК KP.RU