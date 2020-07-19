2020-07-19T17:31:31+03:00
Происшествия

«Загорелись емкости с жидким топливом»: на Новокольцовской улице в сильном пожаре на складе пострадал мужчина

Его госпитализировали с термическими ожогами
Данил СВЕЧКОВ
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В тушении пожара задействованы 15 единиц техники, 47 человек личного состава. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской областиВ тушении пожара задействованы 15 единиц техники, 47 человек личного состава. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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В шестом часу вечера на Новокольцовской улице начался пожар. Загорелось складское помещение производственного здания. Огонь очень быстро распространился на площадь в 100 квадратных метров.

- В результате возгорания загорелись пластиковые емкости с жидким топливом для печей, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Емкости расплавились, произошел разлив горюче-смазочных материалов. Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось не допустить распространение огня на производственные помещения.

Тушили пожарные пламя с помощью воздушно-механической пены и воды. Во время пожара в здании находился мужчина. Он получил ожоги и был госпитализирован.

- В 17.43 пожар локализован, в 18.20 открытое горение ликвидировано, - добавляют в МЧС. - В тушении пожара задействованы 15 единиц техники, 47 человек личного состава. Причину случившегося устанавливают пожарные дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«Загорелись емкости с жидким топливом»: на Новокольцовской улице в сильном пожаре на складе пострадал мужчина
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