Жители Екатеринбурга потушили Мерседес, загоревшийся во дворе

19 Июль 2020 2020-07-19T07:58:22+03:00

На место пожара выезжали две единицы техники, шесть человек личного состава. Фото: Антон ФОКИН

Пламя погасло еще до прибытия пожарных

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Помощь пожарных понадобилась в третьем часу ночи на Первомайской улице в Екатеринбурге. Там загорелась иномарка «Mercedes-Benz W211».

- На площади в один квадратный метр поврежден моторный отсек автомобиля, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - На место пожара выезжали две единицы техники, шесть человек личного состава.

Правда, еще до прибытия пожарных местные жители смогли потушить машину с помощью огнетушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU