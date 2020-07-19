Жители Екатеринбурга потушили Мерседес, загоревшийся во дворе
Пламя погасло еще до прибытия пожарных
На место пожара выезжали две единицы техники, шесть человек личного состава.Фото: Антон ФОКИН
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Помощь пожарных понадобилась в третьем часу ночи на Первомайской улице в Екатеринбурге. Там загорелась иномарка «Mercedes-Benz W211».
- На площади в один квадратный метр поврежден моторный отсек автомобиля, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - На место пожара выезжали две единицы техники, шесть человек личного состава.
Правда, еще до прибытия пожарных местные жители смогли потушить машину с помощью огнетушителей.
ИСТОЧНИК KP.RU