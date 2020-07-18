Отдых под присмотром: на каких водоемах на Урале дежурят спасатели

18 Июль 2020 2020-07-18T19:08:25+03:00

В жаркую погоду пляжи Екатеринбурга и Свердловской области заполнены отдыхающими

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В Екатеринбурге и Свердловской области сохраняется жаркая погода, днем столбики термометров не опускаются ниже отметки в 30 градусов. Поэтому неудивительно, что в выходные народ заполнил пляжи, выехав на отдых семьями.

В этой ситуации спасатели, общественники, полиция и даже чиновники объединили усилия для патрулирования популярных мест отдыха. На профилактические рейды вышли почти 300 межведомственных групп, также выставлено 25 спасательных постов с сотрудниками МЧС и общественниками.

Озеро Шарташ

Здесь на катере и лодке прибрежную зону контролируют спасатели Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Карьер Рамада, Верх-Исетский и Малоистокский пруды, озеро Калиновские разрезы

Места отдыха и купания находятся под контролем Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Спасатели не только следят за купающимися, но и оказывают первую помощь при ушибах и порезах отдыхающим.

Купаться в водоемах официально запрещено, но кого это останавливает, когда на улице +39Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ревдинский пруд

Водоем патрулирует катер городского предпринимателя с матросом-спасателем, сотрудниками МЧС, полицией и чиновниками на борту.

Пляжи города Краснотурьинска

Места скопления отдыхающих горожан патрулируются силами 57-й пожарно-спасательной части, которые организовали специальный пост и подогнали к нему мотовездеход РМ-5002. Транспортное средство позволяет оперативно перемещаться по территории берега.

Киселевское водохранилище под Серовом

Здесь выставлен спасательный пост с двумя единицами техники: в распоряжении спасателей МЧС есть квадроцикл и аварийно-спасательный мотоцикл. Также у специалистов есть спасательные круги и жилеты.

ИСТОЧНИК KP.RU