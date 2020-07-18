Отдых под присмотром: на каких водоемах на Урале дежурят спасатели
В Екатеринбурге и Свердловской области сохраняется жаркая погода, днем столбики термометров не опускаются ниже отметки в 30 градусов. Поэтому неудивительно, что в выходные народ заполнил пляжи, выехав на отдых семьями.
В этой ситуации спасатели, общественники, полиция и даже чиновники объединили усилия для патрулирования популярных мест отдыха. На профилактические рейды вышли почти 300 межведомственных групп, также выставлено 25 спасательных постов с сотрудниками МЧС и общественниками.
Озеро Шарташ
Здесь на катере и лодке прибрежную зону контролируют спасатели Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
Карьер Рамада, Верх-Исетский и Малоистокский пруды, озеро Калиновские разрезы
Места отдыха и купания находятся под контролем Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Спасатели не только следят за купающимися, но и оказывают первую помощь при ушибах и порезах отдыхающим.
Купаться в водоемах официально запрещено, но кого это останавливает, когда на улице +39Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ревдинский пруд
Водоем патрулирует катер городского предпринимателя с матросом-спасателем, сотрудниками МЧС, полицией и чиновниками на борту.
Пляжи города Краснотурьинска
Места скопления отдыхающих горожан патрулируются силами 57-й пожарно-спасательной части, которые организовали специальный пост и подогнали к нему мотовездеход РМ-5002. Транспортное средство позволяет оперативно перемещаться по территории берега.
Киселевское водохранилище под Серовом
Здесь выставлен спасательный пост с двумя единицами техники: в распоряжении спасателей МЧС есть квадроцикл и аварийно-спасательный мотоцикл. Также у специалистов есть спасательные круги и жилеты.
ИСТОЧНИК KP.RU