2020-07-15T14:04:43+03:00
Общество

Еще одного фигуранта дела «Титановой долины» отпустят из СИЗО под залог

Сумма залога составила полтора миллиона рублей
Евгений СТОЯНОВ
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Михаил Шилиманов должен перечислить залог до 27 июляМихаил Шилиманов должен перечислить залог до 27 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ленинский районный суд Екатеринбурга отказался продлевать отказал срок в СИЗО для Михаила Шилиманова, которого обвиняют в посредничестве при передаче взятки. Как и в случае с гендиректором «Титановой долины» Артемием Кызласовым, суд согласился выпустить Шилиманова из СИЗО под залог. Правда, его сумма существенно меньше – полтора миллиона.

- Денежный залог должен быть внесен на счёт Управления Судебного департамента в Свердловской области до 27 июля. Срок содержания обвиняемого под стражей продлён до 31 июля, - рассказали в Ленинском районном суде.

Напомним, главу особой экономической зоны Артемия Кызласова задержали в середине февраля из-за подозрения в получении взятки в 2,5 миллиона рублей. Также задержали и Михаила Шилиманова, который признался в посредничестве при передаче денег.

Шилиманов на протяжении нескольких лет занимал пост заместителя министра экономики Свердловской области. Общественности он известен тем, что проходит по уголовному делу, связанному с коттеджным поселком «Бухта Квинс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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