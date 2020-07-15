2020-07-15T11:01:59+03:00
Происшествия

Суд согласился отпустить директора «Титановой долины» Артемия Кызласова из СИЗО под залог

Его задержали в середине февраля по подозрению в получении взятки
Евгений СТОЯНОВ
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По версии следствия, топ-менеджера задержали в момент получения денегПо версии следствия, топ-менеджера задержали в момент получения денегФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге суд согласился выпустить из под стражи бывшего гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова. Такое решение принял Ленинский районный суд. Следствие добивалось, чтобы Кызласову продлили срок содержания под стражей, но судья это решение отклонила. Защита топ-менеджера добивалась, чтобы его выпустили под залог в 2,5 миллиона рублей. Суд это ходатайство удовлетворил.

- Изменить меру пресечения для Кызласову Артемия Игоревича с содержания под стражей на залог в сумме два миллиона пятьсот тысяч рублей, подлежащей внесению по 27 июля 2020 года, - зачитала судья текст своего решения.

Пока требуемая сумма не будет внесена, топ-менеджер продолжит находиться в СИЗО, но не дольше чем до 31 июля, говорится в решении суда.

Глава особой экономической зоны был взят под стражу 17 февраля из-за подозрения в получении взятки в 2,5 миллиона рублей. Также задержали и Михаила Шилиманова, который признался в посредничестве при передаче денег.

Шилиманов на протяжении нескольких лет занимал пост заместителя министра экономики Свердловской области. Общественности он известен тем, что проходит по уголовному делу, связанному с коттеджным поселком «Бухта Квинс».

По данным источника «КП-Екатеринбург», общая сумма взятки должна была составить 10 миллионов рублей, это деньги предназначались, чтобы руководство «Титановой долины» подписано акты приемки по одному из подрядов, взятых местным бизнесменом. 2,5 миллиона – это первый транш, переданный уральским предпринимателем Дмитрием Пановым, известным в Свердловской области неудачным разведением фазанов под Первоуральском.

Заседание по продлению меры пресечения для Михаила Шилиманова также пройдет сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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